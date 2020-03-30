Путин заявил об успехах России в борьбе с коронавирусом

Путин заявил об успехах России в борьбе с коронавирусом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся новой инфекцией на прошлой неделе. Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Обо всем стало известно в понедельник, 30 марта. Президент отметил, говоря об успехах борьбы с заболеванием, что в настоящее время делается все, чтобы угроза коронавируса не затронула большого количества граждан.

Как сообщили РИА Новости, президент подчеркнул, что действия должны быть обоснованными и профессиональными.

В РФ принимаются все необходимые ограничения и меры поддержки, которые направлены на то, чтобы предотвратить распространение новой инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти развернут допкорпуса для инфицированных COVID-19.

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