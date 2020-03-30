Трамп рассказал о предстоящем разговоре с Путиным

Согласно его заявлению, разговор по телефону между лидерами Америки и России состоится сегодня, 30 марта.

Президент Америки Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин обсудят ситуацию с нефтью, общемировую ситуацию с коронавирусом и меры борьбы с ним, а также вопросы торговли. Об этом Трамп рассказал в эфире канала Fox News.

Трамп подчеркнул, что налаживание отношений с Россией — это очень хороший шаг.

Лидер США отметил факт того, что в нынешней ситуации на нефтяном рынке виновато противостояние России и Саудовской Аравии, которые спорят о том, сколько каждая страна может вывести нефти на рынок.

Помимо этого, Трамп собирается обсудить с Путиным вопросы энергетики и ситуацию в Венесуэле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп уверен, что пандемия коронавируса в США сойдет на нет к лету. Напомним, в Америке заражены более 103 тысяч граждан.