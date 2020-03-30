Трамп уверен, что пандемия коронавируса в США сойдет на нет к лету

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса в Соединенных Штатах, которые лидируют по числу зараженных, прекратится у началу лета.

Глава США считает, что при успешном соблюдении принятых властями ограничительных мер, самовосстановление получится начать уже к началу июня. Президент также сообщил, что, согласно оценкам экспертов, к этому времени будет достигнута «нижняя точка» распространения инфекции в стране.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах число зараженных COVID-2019 превышает 103 тысячи американцев. В Китае, где впервые произошла вспышка вируса, было заражено на 20 тысяч человек меньше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев считает, что коронавирус угрожает всему человечеству.