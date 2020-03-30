Медведев считает, что коронавирус угрожает всему человечеству

Медведев считает, что коронавирус угрожает всему человечеству
Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является угрозой для человеческой цивилизации.

Обращение Медведева к нации опубликовано в его Instagram-аккаунте. Он заявил, что пандемия нового типа коронавируса COVID-2019 переросла в крайне серьезную проблему.

По словам Медведева, некоторые считают происходящее некой игрой или фильмом «наподобие такого голливудского триллера», однако это совсем не так. Он отметил, что число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона.

Он также призвал россиян не поддаваться панике, но при этом быть готовыми к различным вариантам развития событий. Худший сценарий предполагает принятие более жестких мер. Чтобы этого не произошло, он призывает по возможности оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом.

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