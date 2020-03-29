В России за сутки выявили 270 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения инфекцией COVID-19 зафиксировали в 26 российских регионах. За последние сутки новый вирус выявили у 270 человек.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве – 197.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением нового вируса, общее число больных коронавирусной инфекцией в стране достигло 1 тыс. 534, восемь человек умерли.

Напомним, распространение нового вируса началось с Китая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хасанский рынок в Петербурге продолжит работу во время карантина. На нем продаются товары первой необходимости.