Хасанский рынок продолжит работу во время карантина

В Северной столице рынок на Хасанской улице продолжит работу. Он не попал в перечень других рынков и магазинов, которые закрыли на карантин.

Хасанский рынок продолжит работу в обычном режиме с 30 марта. На нем продаются товары первой необходимости. Начиная с понедельника на рынке будет возобновлена продажа автозапчастей.

Центр контроля качества Петербурга регулярно следит за тщательной дезинфекцией на торговых точках.

Напомним, распространение нового вируса началось с Китая. Перед Новым Годом представители властей страны сообщили, что в провинции Хубэй в городе Ухань жители стали повально заражаться болезнью похожей на пневмонию. На данный момент, вирус охватил 177 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оперштаб назвал процент тяжелых больных коронавирусом младше 40 лет.