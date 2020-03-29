Оперативный штаб назвал процент тяжелых больных коронавирусом младше 40 лет

Оперативный штаб назвал процент тяжелых больных коронавирусом младше 40 лет
Специалисты заявили, что оставаться дома нужно всем россиянам. Фото: Pixabay

В Москве пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких из-за новой инфекции, почти 40% — люди моложе 40 лет.

Согласно информации столичного оперштаба по борьбе с вирусом COVID-19, данная статистика свидетельствует о том, что заболевание может протекать в тяжелой форме не только у пенсионеров.

В оперштабе отметили, что около половины больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет.

Специалисты заявили, что оставаться дома следует всем россиянам, ведь только так можно остановить распространение коронавируса.

Напомним, распространение вируса началось с Китая. Перед Новым Годом представители властей страны сообщили, что в провинции Хубэй в городе Ухань жители стали заражаться болезнью похожей на пневмонию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся.

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