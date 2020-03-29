Полторы тысячи человек посмотрели онлайн-трансляцию Божественной литургии в Исаакиевском соборе

Более 1,5 тысячи верующих в воскресенье посмотрели онлайн-трансляцию Божественной литургии в Исаакиевском соборе.

Организацию трансляции было решено провести на фоне распространения новой инфекции.

В воскресенье, 29 марта, в 9:45 прошло последнее богослужение в соборе. До 5 апреля вход для прихожан будет ограничен. Входить в храм смогут только несколько работников.

Напомним, власти Северной столицы запретили посещать здания религиозных организаций в период карантина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса. Он подчеркнул, что спастись можно и без посещения церкви.