Полторы тысячи человек посмотрели онлайн-трансляцию Божественной литургии в Исаакиевском соборе

Полторы тысячи человек посмотрели онлайн-трансляцию Божественной литургии в Исаакиевском соборе
Исаакиевский собор. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Более 1,5 тысячи верующих в воскресенье посмотрели онлайн-трансляцию Божественной литургии в Исаакиевском соборе.

Организацию трансляции было решено провести на фоне распространения новой инфекции.

В воскресенье, 29 марта, в 9:45 прошло последнее богослужение в соборе. До 5 апреля вход для прихожан будет ограничен. Входить в храм смогут только несколько работников.

Напомним, власти Северной столицы запретили посещать здания религиозных организаций в период карантина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы из-за коронавируса. Он подчеркнул, что спастись можно и без посещения церкви.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исаакиевская собор коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ожидается резкое похолодание
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого
В Кировске после пожара в духовке нашли таз с наркотиками
Тело девочки, пропавшей два дня назад, нашли в канаве в Ленобласти
В Петербурге задержали карманника, который орудовал в автобусах
В Тосненском районе спасатели час тушили полыхающий частный дом
В Петербурге разыскивают поджигателя машин
Роскомнадзор возглавил экс-сотрудник администрации президента