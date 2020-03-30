Беглов поручил увеличить запасы медикаментов и масок

В Петербурге из-за пандемии коронавируса растет потребность в средствах индивидуальной защиты. Увеличить запасы медицинских масок и антисептиков, а также создать резерв медицинских препаратов поручил губернатор Александр Беглов.

Он добавил, что сейчас Петербург и Министерство обороны прорабатывают вопрос о задействовании военных медиков. Их опыт и мощности могут быть использованы для борьбы с распространением коронавируса.

«Не исключено, что их опыт по развертыванию полевых госпиталей пригодится в сегодняшней ситуации. Прошу учитывать эту возможность», — сказал Беглов.

Он напомнил, что в Петербурге расположена Военно-медицинская академия, а в Красном селе каждый год проводят учения военные врачи.

К 15 апреля Минобороны планирует возвести первую очередь стационарного госпиталя в Пушкинском районе. Сдача второй очереди намечена на 30 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бездомным разрешат круглосуточно находится в домах ночного пребывания. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.