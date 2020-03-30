Петербуржцы-аллергики страдают от песка и соли Малинина в период пандемии

В Северной столице жители, страдающие от весенней аллергии, на фоне распространения нового вируса оказались в еще большей опасности. Ведь песок и смеси, которыми посыпали улицы, теперь окажутся в их легких, а также могут спровоцировать появление новых болезней.

Минувшая зима для Северной столицы выдалась бесснежной. Однако Комитет по благоустройству города высыпал десятки тысяч тонн песка, соли и реагентов на городские улицы. Соответствующая «уборка» проводилась даже во время дождя, о чем свидетельствовала интерактивная карта уборки.

Как сообщает «Мойка78», жители нескольких районов города, где на тротуарах появлялись «песочницы», били тревогу, в особенности аллергики. Врачи относят последних к группе повышенного риска в связи с распространением коронавируса.

Сейчас, когда жизнь в городе практически остановлена, у комитета есть отличная возможность вспомнить про горожан с хроническими заболеваниями и отмыть проезжую часть, как это сделали в Москве.

Контролирует и координирует деятельность комитета по благоустройству города (врио председателя — Сергей Малинин) вице-губернатор города Николай Бондаренко.

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