Путин назвал игнорирование карантина преступной халатностью

Глава России Владимир Путин заявил, что нарушение карантина в условиях пандемии является преступной халатностью.

Президент отметил, что далеко не везде граждане соблюдают режим самоизоляции. При этом местные власти порой на это «закрывают глаза».

Как сообщается на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что это «не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла». Он также поручил проконтролировать и обеспечить неукоснительное соблюдение всех ограничительных мер.

В настоящее время в РФ принимаются все необходимые ограничения и меры поддержки, которые направлены на то, чтобы предотвратить распространение новой инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил об успехах России в борьбе с коронавирусом.