Дрозденко закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса

Дрозденко закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Глава Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за вируса COVID-19. Соответствующее объявление Александр Дрозденко сделал в прямом эфире.

Обо всем стало известно сегодня, 30 марта. Теперь на время карантина посетить город никому извне не удастся, въехать можно будет исключительно по специальному удостоверению. Какого типа оно будет пока неизвестно.

Губернатор области добавил, что если в Сертолово подтвердится еще один случай заражения новым вирусом, то город также закроют.

В настоящее время в России принимаются все необходимые ограничения и меры поддержки, которые направлены на то, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы-аллергики страдают от песка и соли Малинина в период пандемии.

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