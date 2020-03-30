Анализ экс-футболиста «Зенита» Астафьева оказался отрицательным

Игрок сделала повторный тест – он оказался здоров.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ФК «Ленинградец». Бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев сдал повторный тест на коронавирус и выявил, что не болен. Напоминаем, что в первый раз анализ оказался положительным, хотя игрок чувствовал себя нормально. В этот понедельник Астафьева должны были выписать из больницы и отправить домой.

Непонятно: то ли тест показал ошибочный результат, то ли футболист так быстро выздоровел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна зарплата Семака по новому контракту с «Зенитом». В новом соглашении зарплата тренера значительно возрастет — до 1,8 млн евро в год. В нынешнем контакте зарплата составляла 1,2 млн евро.