Стала известна зарплата Семака по новому контракту с «Зенитом»

Соглашение будет продлено в ближайшее время. Контракт будет рассчитан на год, но с возможностью продления на дополнительный сезон. Нынешняя договоренность тренера с футбольным клубом истекает уже этим летом.

Причиной промедление с подписанием контракта является эпидемия коронавируса. Но точно известно, что никого, кроме Семака на пост главного тренера рассматривать не намерены. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

В новом соглашении зарплата тренера значительно возрастет — до 1,8 млн евро в год. В нынешнем контакте зарплата составляла 1,2 млн евро.

Сергей Семак начал работу в должности главного тренера сине-бело-голубых в 2018 году. В прошлом сезоне ему удалось довести команду до чемпионства на чемпионате России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак озвучил требования к новому контракту с «Зенитом».