Нападающие «Вашингтона» Овечкин и Кузнецов провели совместную тренировку

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его одноклубник Евгений Кузнецов провели совместную тренировку на открытом воздухе.

Видео тренировки в сторис Instagram выложила жена Овечкина Анастасия Шубская. Оба хоккеиста тренировались под руководством Павла Бурлаченко — личного тренера капитана «Вашингтона» по физподготовке.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила карантин до 4 апреля из-за коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.