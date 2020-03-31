В Петербург придет солнечная погода

В Петербург придет солнечная погода
Воздух прогреется до плюс 3 градусов. Фото: Pixabay

Во вторник, 31 марта, в Петербурге ожидается солнечная погода. Правда, жители города не смогут насладиться лучами солнца, потому что находятся в режиме самоизоляции.

По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается, однако временами будет наблюдаться переменная облачность. Воздух прогреется до плюс трех градусов, ветер будет северным и слабым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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