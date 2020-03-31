Глава Союза биатлонистов России: «Коронавирус — обычный грипп. Потихоньку все им переболеем»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса.
«Потихоньку, помаленьку все им переболеем. Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания», — отметил он, сообщает «Спорт-Экспресс».
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.