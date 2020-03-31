Глава Союза биатлонистов России: «Коронавирус — обычный грипп. Потихоньку все им переболеем»

Глава Союза биатлонистов России: «Коронавирус &#8212; обычный грипп. Потихоньку все им переболеем»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Фото: instagram.com/drachev_vladimir/

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса.

«Потихоньку, помаленьку все им переболеем. Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания», — отметил он, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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