Астронавт НАСА рассказал, как пережить карантин из-за коронавируса

Он сравнил карантин с жизнью на космической станции. Фото: Pixabay

Он сравнил карантин с жизнью на космической станции. Фото: Pixabay

Экс- астронавт НАСА Скотт Келли рассказал, как пережить карантин из-за коронавируса.

Он сравнил карантин с жизнью на космической станции.

«Главное — твердый план, гигиена и вера в выполнимость своей миссии», — сказал он. Это почти как на космической станции, и когда это закончится, надеюсь, люди смогут оглянуться и оценить, как они действовали, показали ли они себя с лучшей стороны», — отметил Келли, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ему помогала план, как сохранить до конца миссии по возможности столько же энергии и энтузиазма, сколько было у него вначале.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем месяце «Роскосмос» запустит в космос стеклянный шар «Блиц-М». Аппарат предназначен для уточнения гравитационного поля планеты.