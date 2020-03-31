Домашний тигр Майка Тайсона откусил женщине руку во время игры

Майк Тайсон рассказал, как его домашний тигр напал на женщину. Легендарный американский боксер признался, что был дураком и не понимал, как могут быть опасны хищники.

Спортсмен стал владельцем трех бенгальских тигров после выхода из тюрьмы. Животные проживали вместе с ним в особняке.

В интервью порталу AS он рассказал, что кто-то перелез через забор и начал играть с его хищной кошкой. Боксер отметил, что тигр не знал гостью и начал с ней играться, что привело к несчастному случаю.

Спустя некоторое время на Тайсона пытались подать в суд из-за произошедшего, пока не узнали, что девушка сама проникла на частную территорию. Майк рассказал, что дал пострадавшей 250 тыс. долларов после того, как увидел, что стало с ее рукой.

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