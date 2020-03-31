В Брянске завели первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом

Первое уголовное дело о нарушении карантина возбуждено в Брянской области. Двое местных жителей не соблюдали 14-дневный режим самоизоляции после прибытия из Испании.

Дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» возбудили в отношении мужчины и женщины. Они заразили новым вирусом четырех родственников.

Как сообщили в региональном штабе по предупреждению распространения COVID-19, женщину с сыном госпитализировали в местную инфекционную больницу. Там медики подтвердили у них заражение вирусом.

Теперь ожидается подтверждение результатов.

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