В Брянске завели первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом

В Брянске завели первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

Первое уголовное дело о нарушении карантина возбуждено в Брянской области. Двое местных жителей не соблюдали 14-дневный режим самоизоляции после прибытия из Испании.

Дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» возбудили в отношении мужчины и женщины. Они заразили новым вирусом четырех родственников.

Как сообщили в региональном штабе по предупреждению распространения COVID-19, женщину с сыном госпитализировали в местную инфекционную больницу. Там медики подтвердили у них заражение вирусом.

Теперь ожидается подтверждение результатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Лента» на Парашютной закрыта после того, как у сотрудника заподозрили коронавирус.

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В Брянске завели первое уголовное дело из-за заражения коронавирусом