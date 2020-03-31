В США ученые опровергли миф о COVID-19

Американские ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета опровергли миф о том, что люди не могут заразиться коронавирусом, если они болеют ОРВИ.

Ученые выяснили, что примерно каждый пятый человек с диагнозом COVID-19 одновременно инфицируется и другими респираторными вирусами. А каждый десятый пациент, госпитализированный с симптомами ОРВИ, которое впоследствии подтвердили, оказывается носителем коронавируса.

Таким образом научные сотрудники опровергли распространенный и опасный для людей миф о том, что заболевшие вирусным респираторным заболеванием люди не могут заразиться COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что астронавт НАСА рассказал, как пережить карантин из-за коронавируса.