Петербургская организация накопила 10 млн рублей долгов по зарплате

В Петербурге коммерческие организации «Вилед Технолоджи» и «Вилед» задолжали своим сотрудникам зарплаты на сумму более 10 млн рублей.
Как сообщили в городской прокуратуре, установлено, что своих зарплат не дождались 204 работника указанных организаций. Общая сумма задолженности составила более 10 млн рублей.
Надзорный орган Красносельского района направил в суд заявления о выдаче судебных приказов. Также в адрес руководства организаций были внесены представления, отметили в ведомстве.
Принятые правоохранителями меры поспособствовали выплате денежных средств сотрудникам коммерческих организаций в полном объеме.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд разберется с неплательщиком зарплат.