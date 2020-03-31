Петербургская организация накопила 10 млн рублей долгов по зарплате

Долги по зарплате выплачены в полном объеме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Долги по зарплате выплачены в полном объеме. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге коммерческие организации «Вилед Технолоджи» и «Вилед» задолжали своим сотрудникам зарплаты на сумму более 10 млн рублей.

Как сообщили в городской прокуратуре, установлено, что своих зарплат не дождались 204 работника указанных организаций. Общая сумма задолженности составила более 10 млн рублей.

Надзорный орган Красносельского района направил в суд заявления о выдаче судебных приказов. Также в адрес руководства организаций были внесены представления, отметили в ведомстве.

Принятые правоохранителями меры поспособствовали выплате денежных средств сотрудникам коммерческих организаций в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд разберется с неплательщиком зарплат.