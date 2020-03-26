В Петербурге суд разберется с неплательщиком зарплат

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Обвинительной заключение уже утверждено прокуратурой Красногвардейского района. Петербуржец обвиняется по ч. 2 ст 145.1 УК РФ — невыплата зарплаты более двух месяцев.

Было выяснено, что директор компании ООО «ПлаДион Групп» в 2016 году не заплатил сотрудникам своей фирмы за выполнение их рабочих обязанностей более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Осознание того, что за подобные деяния грозит ответственность, побудило мужчину скрыться. Правосудия избежать ему удавалось целых 3 года. В 2019 году обвиняемого сумели найти и задержать.

Теперь с материалами уголовного дела будет разбираться Красногвардейский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коммерческая организация в Петербурге не выплатила сотрудникам около 1,3 млн рублей зарплаты.