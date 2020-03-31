Петербуржца судят за поджог колясок и велосипеда на Моховой

Петербуржца судят за поджог колясок и велосипеда на Моховой
Мужчина поджег детские коляски в доме на Моховой. Скриншот видео: vk.com/spb_today

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит дело о поджоге двух детских колясок и трехколесного велосипеда в парадной дома 18 по Моховой улице. Пожар произошел в январе 2020 года.

Перед судом предстанет местный житель, сообщает пресс-службе прокуратуры Петербурга. Обвинительное заключении в отношении него утверждено.

Как полагает следствие, в ночь на 10 января мужчина, будучи пьяным, отжал магнитный замок и проник в парадную дома 18 по Моховой улице. Там он поджег две коляски и велосипед.

«Потерпевшей причинен ущерб на сумму свыше 19 тыс. рублей, также повреждено общедомовое имущество», — уточнили в прокуратуре.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о повреждении чужого имущества путем поджога. Материалы направлены в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по подозрению в поджоге колясок в парадной на Моховой задержали бездомного мужчину.

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