За поджог детских колясок на Моховой задержали бездомного

За поджог детских колясок на Моховой задержали бездомного
Неизвестный поджег детские коляски в доме на Моховой. Скриншот видео: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга задержан предполагаемый поджигатель детских колясок. Им оказался мужчина без определенного места жительства.

В парадной дома 18 по Моховой улице в ночь на 10 января неизвестный поджег две детские коляски. После чего с места происшествия скрылся.

Поджог попал на камеры видеонаблюдения. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. У дома 22 по Моховой улице задержан бездомный 1974 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга рядом с детской коляской взорвалась петарда. Неизвестные кинули опасный предмет в районе дома 16 по Октябрьской набережной, где гуляла мать с ребенком.

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