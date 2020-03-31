Петербург и Ленобласть не будут закрывать общую границу

Петербург и Ленобласть не будут закрывать общую границу
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Глава Ленобласти Александр Дрозденко успокоил граждан, заявив, что границу между областью и Петербургом оставят открытой при любом сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса.

Дрозденко сообщил об этом в эфире телеканала «ЛенТВ24». По словам обласного губернатора, соответствующее решение было принято совместно с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Ни при каких обстоятельствах границу закрывать не будем, мы одна страна», — заявил Дрозденко.

Добавим, что город на Неве объявил о режиме самоизоляции накануне, 30 марта, а Ленобласть ввела такой же режим сегодня, 31 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что омбудсмен из Петербурга призвал закрепить в законе порядок карантина.

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