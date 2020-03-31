Омбудсмен из Петербурга призвал закрепить в законе порядок карантина

Пока что, граждане не очень понимаю как действуют меры по самоизоляции.

Установить порядок, согласно которому в законодательство будут внесены меры необходимые при проведении карантина, предложил Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шилов в эфире «Эхо Москвы».

Сейчас люди попросту не понимают, на каком основании они должны сидеть дома. Их сознательность не работает должным образом без определенных правовых актов РФ, в которых бы объяснялось как должен действовать карантин.

Шилов считает, что Госдума тянет в решении вопроса о правовом регулировании ситуации. Ведь вирус распространяется в стране уже продолжительное время.

А вот меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в Северной столице, Шилов похвалил, а также призвал горожан заботиться друг о друге и принимать все необходимые меры предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и регионах ввели режим самоизоляции.