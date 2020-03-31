Названа дата выпуска нового бюджетного iPhone

Предполагается, что новинка будет носить название iPhone 9.

Информацию о дате выхода сообщил блогер Джон Поссер. Он известен тем, что распространяет различные новости, касающиеся деятельности компании Apple. Если верить Поссеру, новый iPhone анонсируют 15 апреля, а старт продажам дадут уже 22 апреля. Якобы вчера, 30 марта, в компании прошло совещание, на которых определись с датами.

Новое устройство будет компактным и недорогим, и будет сочетать в себе характеристики, схожие с iPhone 8 и iPhone SE.

Если верить слухам, iPhone 9 получит чип Apple А13 и одну заднюю камеру. Диагональ экрана будет такой же как и предшественников (iPhone 8 и iPhone 7) — 4,7 дюйма.

Согласно информации инсайдеров, цена на новый iPhonе составит 400 долларов. Что является достаточно дешевой ценой для продукции компании Apple.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса.