Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания жалуется на проблемы с поставками девайсов.

Об этом стало известно 26 марта. Обо всем сообщает издание Nikkei, ссылаясь на собственные источники. Компания, скорее всего, отложит выпуск следующего поколения смартфонов из-за коронавируса, который влияет на поставки девайсов. Выпуск перенесут на несколько месяцев – все зависит от ситуации в мире. Также в Apple хотят, чтобы iPhone 12 стал настоящим хитом, но это невозможно в нынешних условиях.

Напоминаем, что в конце марта 2020 года должна была состояться презентация iPhone SE, но ее отложили из-за пандемии. Непонятно, когда смартфон покажут покупателям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple запретили продавать более двух iPhone в одни руки. С чем связаны нововведения – не уточняется. В последний раз подобное происходило в 2007 году.