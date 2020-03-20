Apple запретили продавать более двух iPhone в одни руки

С чем связаны нововведения – не уточняется. В последний раз подобное происходило в 2007 году.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщает Reuters. По предварительным данным, у компании возникли проблемы с поставками iPhone на фоне распространения коронавируса. Именно из-за этого Apple мог запретить продавать более двух телефонов в одни руки.

Отмечается, что в разных странах условия покупки отличаются – нужно изучать информацию на официальном сайт. На российской версии можно купить либо один телефон, либо два.

Напоминаем, что в последний раз такое происходило 13 лет назад, когда вышел первый iPhone. Компания таким образом спасалась от перепродаж. Сейчас, после закрытия магазинов, Apple может опасаться возникновения серого рынка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple собирается выпустить два дешевых смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus.