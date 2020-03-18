Apple собирается выпустить два дешевых смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Apple собирается выпустить два дешевых смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Apple намерена выпустить бюджетные смартфоны. Фото: pixabay

Американская корпорация Apple сделала заявление о том, что в скором времени будут выпущены сразу две бюджетные модели смартфонов iPhone: 9 и 9 Plus.

Как сообщает портал 9to5Mac, согласно последней информации, две доступные для потребителей модели будут иметь биометрический сканер отпечатка пальца Touch ID, а не Face ID, который есть на последних моделях «яблочных» смартфонов. Бюджетные модели также выпустят с функцией оплаты покупок через Apple Pay.

Названия новых смартфонов еще не подтверждены официально и могут впоследствии измениться. По слухам, новая линейка получит название iPhone SE 2. Презентация новинок должна состояться этой весной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple приостановила работы своих магазинов по всему миру.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple iPhone смартфон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Apple собирается выпустить два дешевых смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Петербургские автобусы начали дополнительно дезинфицировать
Ремонт затвора петербургской дамбы продлится два месяца
Россиянам рассказали о летних ценах на проживание в отелях на российских курортах
Врачи спасают мальчика, сбитого на улице Коллонтай
На Парнасе появился арт-объект «Спокойствие», выполненный из гречки
Петербурженка лишилась свободы после смертельного ДТП на Шпалерной
Депутаты хотят узаконить раздельный сбор мусора у жилых домов в Петербурге