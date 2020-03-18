Apple собирается выпустить два дешевых смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Американская корпорация Apple сделала заявление о том, что в скором времени будут выпущены сразу две бюджетные модели смартфонов iPhone: 9 и 9 Plus.

Как сообщает портал 9to5Mac, согласно последней информации, две доступные для потребителей модели будут иметь биометрический сканер отпечатка пальца Touch ID, а не Face ID, который есть на последних моделях «яблочных» смартфонов. Бюджетные модели также выпустят с функцией оплаты покупок через Apple Pay.

Названия новых смартфонов еще не подтверждены официально и могут впоследствии измениться. По слухам, новая линейка получит название iPhone SE 2. Презентация новинок должна состояться этой весной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple приостановила работы своих магазинов по всему миру.