Apple приостановила работы своих магазинов по всему миру

Apple приостановила работы своих магазинов по всему миру
Apple. Фото: unsplash

Корпорация Apple решила закрыть все сво розничные магазины за пределами Китая из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил глава компании Тим Кук.

Ранее по той же причине компания закрыла все магазины Apple на территории КНР. По словам Кука, компания вынуждена предпринять дополнительные меры для защиты сотрудников и покупателей Apple.

Глава корпорации подчеркнул, что магазины вновь распахнут свои дверь не ранее 27 марта. При этом он отметил, что все сотрудники продолжат получать свою зарплату. Всего компания имеет около 460 магазинов. «Яблочные» магазины на территории Китая были закрыты еще 11 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки общее число случаев коронавируса выросло почти на 14 тысяч.

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