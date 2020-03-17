За сутки общее число случаев коронавируса выросло почти на 14 тысяч

Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в мире за минувшие сутки выросло на почти 14 тысяч.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения на 17 марта, в общей сложности в мире за сутки заразились 13 903 человек, из которых 29 — в Китае, где впервые произошла вспышка вируса. Общее число заразившихся на данный момент составляет 167 511 человек.

Всего с момента появления нового типа коронавируса от него умерло 6 606 человек, из них 3 388 находятся за пределами Поднебесной. Коронавирус проник в 151 страну.

Организация объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта. Наиболее сложные ситуации в Европе зафиксированы в Италии, Франции и Испании. В России коронавирусом заражены 93 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом.