В Петербурге увеличилось число лабораторий, где тестируют на коронавирус

В Северной столице увеличилось количество медицинских лабораторий, в которых проводят тестирование на выявление коронавируса COVID-19.

Правительство города планирует и дальше расширять перечень исследовательских пунктов. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Раньше диагностику коронавирусной инфекции на территории города на Неве проводили только в «Центре гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге». Теперь такая опция есть и у Боткинской больницы, и у Городской больницы №40 в Курортном районе.

В самое ближайшее время еще несколько клиник получат современные тест-системы, однако какие это будут учреждения в комитете не уточняли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно выводам ученых из США, воздух определенной влажности (от 40% до 60%) помогает бороться с коронавирусом.