Влажный воздух может помочь победить коронавирус

Влажный воздух может помочь победить коронавирус
Поддерживание 50-процентной влажности воздуха и частое мытье рук - наиболее действенные способы защиты от коронавируса в домашних условиях. Фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, что при влажности воздуха, колеблющейся от 40 до 60 процентов, коронавирус передается намного реже, чем при других значениях.

К такому выводу пришли специалисты Йельского исследовательского университета в США. Для подтверждения догадки ученые провели эксперимент на грызунах. Инфицированные особи при низкой влажности чаще передавали собратьям бактерии вируса. Выяснилось, что сухой воздух делает намного проще передвижение коронавируса, а также снижает способность дыхательных путей выводить вредоносные частицы.

При этом слишком высокая влажность тоже негативно сказывается на борьбе с вирусом. В такой среде его частицы лишь активнее оседают на поверхностях. Оптимальная влажность воздуха для успешной борьбы с инфекцией — от 40% до 60%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жителей итальянского городка Ферраро выявили иммунитет к коронавирусу.

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