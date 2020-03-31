У жителей одного из городов Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу

Речь идет о городе Феррара.

Счастливая аномалия была отмечена статистикой. Сам Феррара входит в область Эмилию-Романью, которая находится на втором месте по количеству зараженных в Италии.

Если сравнивать город с другими, которые находятся в области, станет понятно, что местные жители обладают невероятным иммунитетом. Всего в области заражено более 14 тыс человек, а Ферраре заболело чуть более 300 человек. Об этом пишет La Nuova Ferrara.

Информацию подтвердил комиссар службы гражданской обороны Страны, отметив, что горожане удивительным образом дают отпор COVID-19. Вероятно, что это происходит не по счастливой случайности, а в следствие какой-то закономерности. Пока что, предполагается, что это связано с тем, что область является малярийной. Также, есть вероятность, что иммунитет к болезни связан с талассемией (заболевание крови, которое наследуется по рецессивному типу).

После окончания пандемии власти пообещали выяснить, в чем же кроется тайна такого сильного иммунитета к вирусному патогену, от которого пострадала масса людей по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия лидирует по количеству смертей от коронавируса.