Италия лидирует по количеству смертей от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Италии (3405 человек) превысило число погибших в Китае (3245 человек).

Как сообщает портал ANSA, всего в Италии на сегодняшний день новым типом коронавируса болеют 33 190 жителей, из которых 15 757 находятся в больнице, а 14 935 лечатся из дома.

По словам президента Итальянского педиатрического сообщества Альберто Виллани, сейчас в Италии от коронавируса страдают три сотни детей. Ни один ребенок еще не умер и тяжелых случаев нет.

В одной из больниц города Бергамо в Ломбардии рассказали, что в медучреждении стоит острая необходимость в медперсонале, вентиляционных устройствах и средствах индивидуальной защиты. Сотрудники больницы работают круглосуточно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае.