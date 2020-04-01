Слуцкий высказался о паузе в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

По его словам, человечество столкнулось с серьезной угрозой, и сейчас переживает непростые времена.

«Никто не знает, как переживать происходящее. Такое произошло впервые за прошедшие сто лет; не понимаешь, как работать с командой. Никто не может сказать — возобновится чемпионат или нет. Много вопросов, на которые ни у кого нет ответа», — отметил Слуцкий, сообщает «Матч ТВ».

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 858 669 человек. Скончались 42 151, при этом 178 099 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 337 человек, умерли 23. При этом 121 пациент вылечился.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановит матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.