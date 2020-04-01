Россию ждет теплый апрель

Несмотря на сегодняшний снежный день в Петербурге и прохладную погоду, во всей России в апреле температура будет сохраняться в нормальных значениях для второго месяца весны.

В южной половине европейской территории России температура будет в пределах нормы, а в северной половине будет еще теплее. Выше привычных значений столбик термометра будет подниматься в Поволжье, Уральском федеральном округе, Западной и Средней Сибири, в Приморье и на Чукотке. В пределах нормы температура ожидается в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области. К счастью, природных аномалий и резких скачков температуры не прогнозируется ни в одном регионе. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на Гидрометцентр.

Что касается осадков, то в некоторых уголках России ожидается их дефицит — в Забайкальском крае, Бурятии и на юге Иркутской области.

В избытке погодные явления покажут себя в северной половине Западной Сибири, такой же части Средней Сибири и на северо-западе Дальневосточного федерального округа. Помимо этого, много осадков стоит ожидать в апреле в Алтайском крае и Кировской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург придет солнечная погода.