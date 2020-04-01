В Петербурге ребенок отравился психотропным веществом

В Петербурге ребенок отравился психотропным веществом
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto

Разбираться с этим будет полиция Василеостровского района.

Сообщение об инциденте в правоохранительные органы поступило из больницы, в которую попал 6-летний ребенок в тяжелом состоянии из-за сильного отравления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказал отец пострадавшего, на момент происшествия, 30 марта, они находились в гостях в квартире на Морской Набережной. Любопытный ребенок нашел бутылку с жидкостью, которую решил выпить. К сожалению, как выяснилось позднее, в составе содержимого было психотропное вещество, подавляющее активность нервной системы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две школьницы из Гатчины на 8 марта оказались в больнице с токсическим отравлением.

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