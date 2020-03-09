Две школьницы из Гатчины на 8 марта оказались в больнице с токсическим отравлением

Две школьницы из Гатчины на 8 марта оказались в больнице с токсическим отравлением
Актуальное состояние здоровья обеих девочек неизвестно. Фото: Baltphoto

Празднование Международного женского дня закончилось для двух школьниц из Гатчинского района Ленобласти больничной койкой: обе попали в медучреждения с отравлением токсинами.

Одну из пострадавших девочек, ученицу 10-го класса, обнаружил прохожий. Мужчина наткнулся на школьницу в бессознательном состоянии, проходя по парку рядом с посёлком Сусанино. Сейчас она находится в реанимации, в организме подростка нашли неизвестное вещество.

В то же время медикам пришлось госпитализировать девятиклассницу, которую забрали из квартиры на улице Володарского в Гатчине. Неотложная врачебная помощь девочке потребовалась из-за алкогольного опьянения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Коммунаре пьяный гость вечеринки в ходе горячей дискуссии всадил нож в своего оппонента. Тому потребовалась медицинская помощь.

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