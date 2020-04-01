В Московском районе Петербурга обнаружили тело погибшей женщины

В Московском районе Петербурга обнаружили тело погибшей женщины
Причины смерти устанавливает полиция. Фото: Baltphoto

На трупе зафиксированы телесные повреждения.

О страшной находке стало известно сегодня, 1 апреля. Тело найдено на территории промышленной базы одного из предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

Следственные органы СК России начали доследственную проверку трагедии.

В данный момент, место обнаружения осматривается специалистами. Работы ведутся судмедэкспертом и сотрудниками управления криминалистики. Устанавливаются возможные свидетели, идет опрос местных граждан, которые могли видеть что-либо подозрительное.

Причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК проверяет внезапную смерть 17-летней девушки от удушья в Ленобласти. Девушка успела сказать родителям, что ей плохо, но спасти ее не успели.

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В Московском районе Петербурга обнаружили тело погибшей женщины