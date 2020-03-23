СК проверяет внезапную смерть 17-летней девушки от удушья в Ленобласти

В Ленинградской области началась доследственная проверка по факту смерти 17-летней девушки. Её тело обнаружили в одном из домов в деревне Аро Всеволожского района.

Девушка умерла в ночь на 22 марта. По предварительной информации, она внезапно почувствовала головокружение, затруднение дыхания и тошноту. О своем самочувствии девушка сообщила родителям, но помочь ей не успели.

«Внезапно ее состояние ухудшилось, она скончалась», — рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Следователи проводят проверочные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего выясняются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, девушка находилась на карантине после приезда из Италии. По предварительным данным, причиной её смерти могла стать утечка газа.