Под Всеволожском погибла школьница, закрытая на карантин

Под Всеволожском погибла школьница, закрытая на карантин
Девушка скончалась на месте. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленинградской области утечка газа в квартире унесла жизнь юной девушки, которая недавно вернулась из Италии и была на карантине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мать погибшей девочки-подростка сообщила в полицию о ее смерти. По ее словам, 17-летняя дочь начала звать на помощь, когда находилась в своей комнате. Мать вызвала скорую помощь, однако девочка скончалась еще до приезда медиков.

Медики «скорой» смогли спасти отца погибшей, у которого также были признаки удушья.

На месте было установлено, что ночью 22 марта в подвале дома, где находится газовое оборудование для отопления, сработал датчик утечки газа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга молодой человек упал с высоты на капот автомобиля.

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