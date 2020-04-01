Столкнувшиеся легковушки заблокировали въезд на Литейный мост

В Петербурге два легковых автомобиля заблокировали въезд на Литейный мост со стороны Сампсониевского моста. К месту аварии уже прибыли инспекторы ДПС.

Машины столкнулись сегодня, 1 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что на месте уже работают правоохранители. Машины получили незначительные повреждения. Не указано, есть ли пострадавшие в происшествии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Новокрестовская» будет закрыта на время карантина.