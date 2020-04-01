«Новокрестовская» будет закрыта на время карантина

&#171;Новокрестовская&#187; будет закрыта на время карантина
"Новокрестовская». Фото: КРТИ

В Северной столице закроют «Новокрестовскую». Соответствующее решение было принято из-за того, что станция метро непопулярна у горожан во время карантина.

Поезда будут проезжать ее, не останавливаясь. Все остальные станции метрополитена будут работать в полном объеме до 10 часов вечера.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, для выхода и входа пассажиров будут закрыты несколько вестибюлей станций. Воспользоваться ими можно будет с помощью соседних вестибюлей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Захарова водитель ГАЗели насмерть сбил пенсионерку, когда сдавал назад.

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