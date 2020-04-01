«Новокрестовская» будет закрыта на время карантина

В Северной столице закроют «Новокрестовскую». Соответствующее решение было принято из-за того, что станция метро непопулярна у горожан во время карантина.

Поезда будут проезжать ее, не останавливаясь. Все остальные станции метрополитена будут работать в полном объеме до 10 часов вечера.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, для выхода и входа пассажиров будут закрыты несколько вестибюлей станций. Воспользоваться ими можно будет с помощью соседних вестибюлей.

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