На Маршала Захарова водитель ГАЗели насмерть сбил пенсионерку, когда сдавал назад

В Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Под колеса ГАЗели попала женщина.

Трагедия случилась сегодня, 1 апреля, на улице Маршала Захарова в 10:30. Автомобиль сдавал назад и водитель не заметил пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, на вид погибшей 70 лет.

В наносящее время по факту ДТП проводится проверка, личность погибшей устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о ДТП на перекрестке шоссе Революции и Индустриального проспекта. Там столкнулись как минимум два авто.