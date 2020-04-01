«Не работает светофор»: машины не смогли разъехаться на перекрестке Революции и Индустриального

&#171;Не работает светофор&#187;: машины не смогли разъехаться на перекрестке Революции и Индустриального
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга столкнулись как минимум два автомобиля. Там сломан светофор, который и мог стать причиной дорожного инцидента.

Авария случилась сегодня, 1 апреля, на перекрестке шоссе Революции и Индустриального проспекта. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Не работает светофор, но не факт, что причина ДТП в нем», – написал очевидец.

Серьезного скопления машин на участке нет. В результате столкновения легковушки получили некоторые повреждения, но ремонту подлежат.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге рабочий сорвался с 16 этажа, возбуждено уголовное дело.

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