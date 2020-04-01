В Петербурге рабочий сорвался с 16 этажа, возбуждено уголовное дело

В Северной столице возбудили уголовное дело после смерти рабочего во время строительных работ. Мужчина упал с 16 этажа.

Трагедия случилась 28 марта на стройплощадке по Торфяной дороге. 21-летний молодой человек упал в ходе работ по отделке фасада многоэтажки. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Токсово найдено тело петербуржца со ссадинами. Прибывшие сотрудники правопорядка установили личность погибшего.