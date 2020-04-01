В Токсово найдено тело петербуржца со ссадинами, его личность установлена

В Токсово найдено тело петербуржца со ссадинами, его личность установлена
Прибывшие полицейские обнаружили труп. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители расследуют обстоятельства гибели петербуржца. Его тело было найдено в Токсово.

Во вторник, 31 марта, в отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома №9 по Сосновой улице лежит мужчина. Как стало известно gazeta.spb.ru,прибывшие сотрудники правопорядка обнаружили труп неизвестного со ссадинами различных частей тела.

Была установлена личность погибшего: 44-летний петербуржец проживал на улице Софьи Ковалевской.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка стала жертвой лже-сотрудника банка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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